Kristijano Ronaldo junior nalazi se na probi u Real Madridu, gde je odradio svoj prvi trening.
SJAJNO
IVER NE PADA DALEKO OD KLADE: Ronaldov sin na probi u Real Madridu
Slušaj vest
Ronaldo junior tako ima priliku da nastavi tamo gde je stao njegov otac koji je ostavio neizbrisiv trag u ekipi Real Madrida, sa kojim je osvojio čak četiri trofeja u Ligi šampiona.
Kristijano Ronaldo Junior u dresu reprezentacije Portugala
Vidi galeriju
Mladi Ronaldo je član fudbalske akademije Al Nasra, dok je pre toga igrao za mlađe kategorije klubova, gde je igrao njegov otac, kao što su Mančester junajted i Juventus.
Njegova primarna pozicija jeste centarfor, dok je prema pisanju španskih medija na treningu testiran na mestu krila.
Ronaldo junior je upisao i nastupe za mlađe kategorija reprezentacije Portugala, prvo za tim do 15 godina, a onda i za ekipu do 17 godina.
Reaguj
Komentariši