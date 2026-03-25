Ronaldo junior tako ima priliku da nastavi tamo gde je stao njegov otac koji je ostavio neizbrisiv trag u ekipi Real Madrida, sa kojim je osvojio čak četiri trofeja u Ligi šampiona.

Kristijano Ronaldo Junior u dresu reprezentacije Portugala

Mladi Ronaldo je član fudbalske akademije Al Nasra, dok je pre toga igrao za mlađe kategorije klubova, gde je igrao njegov otac, kao što su Mančester junajted i Juventus.

Njegova primarna pozicija jeste centarfor, dok je prema pisanju španskih medija na treningu testiran na mestu krila.

Ronaldo junior je upisao i nastupe za mlađe kategorija reprezentacije Portugala, prvo za tim do 15 godina, a onda i za ekipu do 17 godina.