Benfika je kažnjena sa 40.000 evra zbog nedozvoljenog skandiranja i gestikuliranja dvojice navijača, a klub ima i jednogodišnju uslovnu kaznu kako bi izbegao zatvaranje svog stadiona na narednoj evropskoj utakmici, navodi se u saopštenju Uefa.

Incidenti su se dogodili tokom utakmice 17. februara u Lisabonu. Benfika je prethodno suspendovala petoricu navijača koji su bili pod istragom za "neprikladno ponašanje na tribinama rasističke prirode".

Na televizijskim snimcima moglo se videti kako pojedini navijači oponašaju majmune posle pobede Reala 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona.

Ta utakmica bila je prekinuta na oko 10 minuta jer je fudbaler Reala Vinisijus Žunior prijavio sudiji da ga je protivnički igrač Đanluka Prestijani uvredio na rasnoj osnovi.

Incident se dogodio nakon što je Vinisijus postigao jedini gol u 50. minutu, posle kojeg je proslavio plesom kod korner zastavice Benfike, što je naljutilo navijače, koji su ga vređali i bacali razne predmete na teren.

Evropska fudbalska unija (Uefa) pokrenula je istragu, a ;Prestijani ;je privremeno suspendovan na jednu utakmicu i propustio je revanš u Madridu, u kome su domaći pobedili 2:1 i ukupnim rezultatom 3:1 prošli u osminu finala.

Prestijani, koji je prekrio usta dresom kada je dobacio nešto Vinisijusu, ;odbacio je tvrdnje da je uvredio brazilskog fudbalera na rasnoj osnovi.

On se suočava sa suspenzijom od 10 utakmica u organizaciji Uefa.

(Beta)