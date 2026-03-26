Selektor fudbalske reprezentacije Severne Makedonije Goce Sedloski izjavio je da je njegov tim došao u Kopenhagen da sutra pobedi Dansku u meču baraža za Svetsko prvenstvo.

"Danska je kvalitetan i poštovan protivnik, ali mi smo ovde sa razlogom. Naš cilj je jasan. Došli smo ovde da se pokažemo u najboljem svetlu i da eliminišemo Dansku. Motovisala nas je i izjava Rasmusa Hojlunda da nismo dobri kao Nemačka ili Francuska, daćemo sve od sebe da pokažemo naš kvalitet", rekao je Sedloski, a preneli makedonski mediji.

Istakao je da vidi ;energiju, koncentraciju i želju u timu i da igrači ;razumeju značenje reprezentativnog dresa.

"Verujem da će to pokazati na terenu. Taktički smo spremni, znamo šta želimo da igramo, mada odluka o postavi i formaciji ostaje na meni", rekao je Sedloski na konferenciji za novinare u Kopenhagenu.

Selektor Severne Makedonije je rekao da u reprezenzaciji za utakmicu protov Danske nedostaju određeni igrači, ali da to neće promeniti pristup.

"Danska je jaka, ali mi smo fokusirani na našu igru. U takvim utakmicama detalji odlučuju, a verujem da imamo šta da pokažemo. Hvala navijačima na podršci, to nam daje dodatnu snagu", rekao je Sedloski.

Kapiten makedonske fudbalske reprezentacije Enis Bardi rekao je da su doboro analizirali i pripremili sve detalje, da su svesni protiv koga igraju i šta ih čeka, ali da imaju svoje adute.

"Posle prethodnih utakmica naučili smo važne lekcije i one su nam pomogle da se poboljšamo kao tim. Novi igrači su se odlično uklopili i atmosfera u timu je na visokom nivou, funkcionišemo kao jedan. U takvim utakmicama motivacije nikada ne nedostaje. Potcenjivanje nas samo dodatno motiviše", rekao je Bardi.

Utakmica polufinala D baraža za Svetsko prvensto između Severne Makedonije i Danske igra se u Kopenhagenu, na stadionu Parken sa početkom u 20.45. U drugoj polufinalnoj utakmici igraju Češka i Irska.