Fudbaleri Partizana pobedili su večeras u Nikšiću na prvom memorijalnom turniru "Andrija Delibašić", pobedama protiv Budućnosti i Sutjeske.

Crno-beli su u prvoj utakmici pobedili posle jedanaesteraca Budućnost 4:2, nakon što je posle regularnih 45 minuta bilo nerešeno 0:0.

U drugoj utakmici Partizan je pobedio Sutjesku 1:0 golom Marka Lekića.

Uvodnu utakmicu na turniru odigrali su Sutjeska i Budućnost, koju je ekipa iz Nikšića dobila 1:0, golom Matije Gardaševića.

U 23. minutu taj duel je prekinut u 23. minutu, zbog broja koji je Delibašić nosio tokom karijere. Svi igrači su tada stali, a publika na stadionu skandirala je ime nekadašnjeg fudbalera Partizana i Sutjeske i pomoćnog trenera Budućnosti.

Igrači sva tri kluba izašli su na teren u majicama "Deli zauvek jedan od nas".

Delibašić je umro prošlog marta u 44. godini posle duge borbe sa tumorom na mozgu.

Prošao je omladinsku školu Partizana, za crno-bele igrao je od 1999. do 2004. godine i osvojio dve titule i Kup. Između ostalog, postigao je sva tri gola u grupnoj fazi Lige šampiona u sezoni 2003/2004.

Posle toga prešao je u Majorku i igrao na pozajmicama u Benfiki, Bragi, AEK-u, Beira Maru i Real Sosijedadu. Igrao je još za Erkules, Rajo Valjekano, tajlandski Račaburi, odakle se 2015. godine vratio u Sutjesku gde je završio karijeru.

Igrao je za reprezentaciju Jugoslavije uzrasta do 18 godina, kao i za selekcije Srbije i Crne Gore uzrasta do 21 i 23 godine. Za reprezentaciju Crne Gore odigrao je 21 utakmicu i postigao šest golova, od 2009. do 2013. godine.

Tokom trenerske karijere radio je kao pomoćnik u Partizanu i Budućnosti, a od 2021. do 2023. godine bio je trener Mornara, gde je i završio karijeru, nakon što je ustanovljeno da boluje od tumora mozga.