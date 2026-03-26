Prava fudbalska poslastica mogla bi da očekuje navijače, pošto su Srbija i Argentina, prema najnovijim informacijama iz južnoameričkih medija, blizu dogovora o odigravanju prijateljske utakmice uoči početka Svetskog prvenstva.

Tamošnji mediji navode da bi duel dva nacionalna tima mogao da bude odigran 9. juna, i to u Sjedinjenim Američkim Državama, tačnije u Alabami, kao jedna od poslednjih provera aktuelnog svetskog šampiona pred Mundijal.

Iako zvanična potvrda još uvek nije stigla, okolnosti idu u prilog ovoj priči - reprezentacija Srbije već ima zakazan meč protiv Meksika nekoliko dana ranije, što znači da će se nalaziti na američkom tlu u tom periodu.

Pre toga, Leo Mesi i drugovi bi trebalo da odigraju i susret sa Hondurasom, nakon čega bi usledio spektakl sa Srbijom. Potpuno je jasno da Argentincima treba evropski rival i nema sumnje da i oni mogu mnogo da dobiju iz okršaja sa "Orlovima".

Leo Mesi u dresu Argentine

U međuvremenu, “orlove” očekuju obaveze u martovskom terminu, gde će prvo gostovati Španiji u Viljarealu, a zatim dočekati Saudijsku Arabiju na domaćem terenu.

Podsećanja radi, poslednji međusobni duel Srbije (tada kao SCG) i Argentine odigran je na Svetskom prvenstvu 2006. godine, kada su Argentinci slavili ubedljivo sa 6:0 u grupnoj fazi.

