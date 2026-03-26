Francuski fudbaler Kilijan Mbape demantovao je danas medijske izveštaje koji tvrde da su mu u Real Madridu lečili pogrešno koleno kada se povredio krajem prošle godine.

Brojni mediji su ove nedelje izvestili da je španski klub u decembru prvobitno skenirao njegovo desno, a ne povređeno levo koleno. Mbape je igrao tokom celog januara, ali je potom bio van terena tri ipo nedelje, pre nego što se ponovo vratio.

"Izveštaj u kojem se navodi da su pregledali pogrešno koleno nije tačan. Možda sam i ja indirektno odgovoran za ovu situaciju, jer kada ne komunicirate šta se dešava, to otvara vrata pogrešnim tumačenjima", rekao je Mbape na konferenciji za novinare uoči prijateljske utakmice Francuske protiv Brazila u SAD.

Mbape je istakao i da ima "veoma jasnu komunikaciju" sa Real Madridom.

On je ranije ove nedelje izjavio da je njegovo koleno dobro i da je "100 odsto spreman", nakon što je u Parizu dobio preciznu dijagnozu.

"Bilo je mnogo frustracije, mnogo besa, a zatim i malo anksioznosti u jednom trenutku. Došao sam do faze u kojoj nisam znao šta mi je. Nisam bio najsrećniji igrač na svetu, ali sada sam srećan jer je to zaista iza mene. Sve je prošlo", rekao je Mbape francuskim medijima u ponedeljak.

Fudbalska reprezentacija Francuske igraće ove nedelje prijateljske utakmice protiv Brazila u Foksborou, a potom protiv Kolumbije u Landoveru.