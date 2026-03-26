Slušaj vest

Džon Tošak je čovek čije se ime sa velikim uvažavanjem izgovora u fudbalskom klubu Liverpul.

Džon Tošak bio je jedna od ključnih figura zlatne ere Liverpula tokom sedamdesetih godina prošlog veka.

Džon Tošak legenda Liverpula Foto: Printskrin/Instagram

Sin stalno uz oca

Nažalost, danas je Džon Tošak daleko od fudbala i sa svojih 77 godina boluje od teške bolesti. Porodica Liverpulove fudbalske legende potvrdila je da on boluje od demencije. Njegov sin Kameron, i sam fudbalski trener, otkrio je potresne detalje o bolesti koja mu oduzima kratkoročno pamćenje, ali ne i briljantne uspomene na slavnu karijeru.

Iako bolest ozbiljno utiče na svakodnevni život Džona Tošaka, naslednik Kameron kaže da dugoročno pamćenje njegovog oca ostaje živopisna arhiva prepuna detalja iz bogate karijere širom Evrope. Uprkos teškim izazovima koje demencija donosi, sposobnost 77-godišnjaka da se priseti nekih taktičkih planova ostaje neverovatno precizna.

- To je užasna bolest. Najviše je primećujemo u kratkoročnom pamćenju. Razgovaram sa njim gotovo svaki dan i ako pričamo popodne, možda se neće setiti da smo razgovarali i ujutro - izjavio je Kameron Tošak i dodao:

- Ali ako ga pitam o danima u Liverpulu, Sosijedadu ili Realu, detalji koje iznosi su neverovatni.

Kameron Tošak fudbalski trener i sin legendarnog Džona Tošaka Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Fudbalski um i dalje besprekoran

Sin Kameron naveo je i jedan konkretan primer koji pokazuje da je fudbalski um njegovog oca i dalje genijalan.

- Pre neki dan mi je pričao o utakmici između Reala i Milana koji je vodio Arigo Saki i sa takvom preciznošću kako je namestio vezni red da se nosi sa Markom Van Bastenom. Sećanje mu je bilo toliko jasno kao da se utakmica odigrala juče. Pričam s njim i o onome što radimo na Tajlandu, a on mi i dalje daje sjajne savete. Kao trener, uvek je mogao da vidi dva ili tri poteza unapred i to je valjda nešto što mi je u genima - nasmejao se Kameron.

Džon Tošak poslednjih godina imao je i druge zdravstvene probleme. Tokom 2022. proveo je nekoliko nedelja na intenzivnoj nezi i na respiratoru zbog teške upale pluća uzrokovane komplikacijama sa kovidom.

1/7 Vidi galeriju Džon Tošak Foto: Printskrin/Instagram

Pisao istoriju Liverpula

Džon Tošak došao je iz rodnog Velsa u Englesku, tačnije iz Kardifa 1970. godine za tada rekordnih 110.000 funti. Bio je jedan od poslednjih velikih potpisa legendarnog Bila Šenklija. Tokom boravka na Enfildu, osvojio je sve što se moglo osvojiti. Tri titule prvaka Engleske (1973, 1976, 1977), jedan FA kup (1974), jedan Kup šampiona (1977), iako je finale protiv Menhengladbaha počeo sa klupe, bio je deo tima koji je doneo prvu evropsku krunu. I naravno, dva Kupa UEFA (1973, 1976) – u finalu 1973. protiv Menhengladbaha, postigao je dva ključna gola glavom.

Legendarno partnerstvo između Džona Tošaka i Kevina Kigena je sinonim za uspeh tih godina Liverpula. Bili su savršeni spoj na terenu. I danas se među Skauzerima (navijači Liverpula op.a.) prepričava legenda o tome da su njih dvojica imali "telepatsku vezu". Tošak je bio visok (185 cm, što je tada bilo mnogo za napadača), dominirao je u skoku i spuštao lopte glavom, dok je omaleni i brzi Kigen utrčavao u prostor i davao golove. Statistika kaže da je Tošak postigao 96 golova na 247 utakmica, ali je asistirao Kigenu za skoro polovinu njegovih pogodaka.

Džon Tošak i Kevin Kigen kao tandem napadača Liverpula Foto: Printskrin/Instagram

Telepatija sa Kigenom

Kigen je jednom rekao:

- Nisam morao ni da gledam, znao sam gde će Džon spustiti loptu.

Navijači Liverpula obožavali su Tošaka, ne samo zbog golova, već i zbog lojalnosti. Čak i kada su ga povrede počele usporavati sredinom 70-ih, ostao je uz tim. Šenkli ga je opisivao kao "najboljeg igrača kojeg je ikada doveo". Posle Liverpula Džon Tošak postao je jedan od najuspešnijih trenera Evrope (vodio Real Madrid dva puta), ali je uvek isticao da je "Enfild njegova prava kuća".