Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije U19 pobedom nad Engleskom (2:0) započela je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo na turniru u Portugalu.

Prelep gol sa centra mladog Mihajla Cvetkovića, a onda potvrda trijumfa preko Bogdana Kostića pokazali su da Srbija ima jednu od generacija koja mnogo obećava.

Omladinska reprezentacija Srbije U19 pred početak utakmice protiv Engleske u kvalifikacijama za EP

Pažljiva selekcija i jaki Englezi

Momci uzrasta 2007. i 2008. godište selektirani su pažljivo još od klinačkih dana, od strane trenera i Fudbalskog saveza Srbije. Ovu reprezentaciju u kvalifikacijama vodi Gordan Petrić. Protiv Engleske Srbija je igrala u fromaciji 4-3-3 i sastavu: Vuk Draškić - Strahinja Stojković, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Adem Avdić - Vasilije Novičić, Andrija Maksimović, Jovan Milosavljević - Luka Zarić, Mihajlo Cvetković, Džon-Luis Zečević. Priliku u nastavku dobili su Bogdan Kostić, Đorđe Ranković, Uroš Đorđević i Aleksa Damjanović.

A, igrali su protiv najjače selekcije Engleske. Pomenućemo da su za izabrani tim Gordog Albiona igrali Maks Dauman, koji je nedavno bio heroj trijumfa Arsenala nad Evertonom, zatim Trej Nioni velika nada Liverpula, Harison Armstrong standarni prvotimac Evertona, jedan od najperspektivnijih engleskih mladih igrača "desetka" Divajn Mukasa iz Lestera, fudbaleri Čelsija Šumaira Meuka i Džesi Deri, Kijan Nobl iz Mančester sitija...

Valja istaći da ovoj srpskoj reprezentaciji po godištu pripada i jedan od najtelantovanijih srpskih fudbalera Vasilije Kostov, koji je će sa A reprezentacijom u petak igrati u Viljarealu protiv Španije. Na spisku selektora Gordana Petrića su još Luka Balević, Ahmed Hadžimujović, Stefan Mladenović, Andrej Pavlović i Stefan Petrović.

Debitovali kod Piksija

U narednom meču kvalifikacija za EP, omladinska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Portugala, domaćinom turnira, u subotu 28. marta od 17.00 u Vili Nova Famalikao. Poslednji meč, na programu je u utorak protiv Poljske 31. marta od 17.00 sati.

Nema sumnje, upravo ova generacija će činiti jezgro A tima u narednim godinama. Uvideo je to i bivši selektor Dragan Stojković kod kojeg je većina momaka i debitovala. Pomenuli smo da je Vasilije Kostov sa najjačom selekcijom. Selektor Veljko Paunović video je i Veljka Milosavljevića i Andriju Maksimovića u svom timu, međutim zbog važnosti turnira za omladince obojicu momaka prepustio je kolegi Gordanu Petriću.

Vasilije Kostov, Uroš Đorđević i Mihajlo Cvetković u omladinskoj reprezentaciji Srbije U19

Biser do bisera

Vasilije Kostov pokazao je u dresu Crvene zvezde ove sezone sav kvalitet, dok je Veljko Milosavljević bio uzdanica Bornmuta u Premijer ligi, dok se nije povredio. Andrija Maksimović nema minutažu u Lajpcigu i to je za njega najveći problem. Svi oni ponikli su u omladinskoj školi Crvene zvezde.

Mihajlo Cvetković, nekadašnji napadač Čukaričkog, sada prvotimac Anderlehta pokazao je fudbalsku inteligenciju prelepim golom sa centra, za vođstvo Srbije protiv Engleske. Ono što krasi ovog brzog i snažnog fudbalera jeste polivalentnost, jer može da igra kao centralni napadač, ali i po boku, sa leve strane.

Veljko Milosavljević na meču između selekcija U19 Srbije i Engleske

I na klupi veliki kvalitet

Poslednju liniju tima pored Veljka Milosavljevića protiv Engleza činili su desni bek Strahinja Stojković iz Sent Etjena i levi Adem Avdić iz Crvene zvezde. Drugog štopera igrao je Nikola Simić iz Partizana, koji se odlično razume sa Milosavljevićem, jer godinama unazad igraju kao tandem u reprezentaciji. Sa klupe priliku vrebaju štoperi Ahmed Hadžimujović iz Novog Pazara, te Andrej Pavlović iz OFK Beograda. Tu je i Partizanov levi bek Stefan Petrović.

Vezni red srpske reprezentacije U19 odlično je popunjen i to sjajnim igračima. Pomenuli smo Vasilija Kostova i Andriju Maksimovića, a pravo blago pored njih su Vasilije Novičić iz IMT i Jovan Milosavljević iz Malmea, nekadašnji fudbaler pančevačkog Železničara. Tu je i Stefan Mladenović, junior TSC, produkt omladinske škole Čukaričkog. Od krilnih igrača, tu su i klinci stasali u Crvenoj zvezdi Luka Zarić, Đorđe Ranković i Uroš Đorđević.

Junior Arsenala u dresu Srbije - Luis Zečević-Džon

Arsenalov klinac

Luis Zečević-Džon je omladinac Arsenala iz Londona, dete iz dijaspore koji je već nekoliko godina u selekciji Srbije. Momak kojeg u Premijer ligi vide kao ozbiljnog fudbalera u budućnosti. Pravi biser je i Bogdan Kostić, po godištu omladinac, ali već član prvog tima Partizana. Izuzetno brz i okretan fudbaler, moćnog šuta, sa snažnim nogama kojeg je teško poremetiti kada krene ka golu.

Napad Srbije oslonjen je na napadače različitog tipa. Pisali smo o Mihajlu Cvetkoviću, a nasuprot njemu je Aleksa Damjanović, godinu dana mlađi i najviši igrač reprezentacije sa 198 cm, potpuni drugačiji centarfor koji ume da spusti loptu, a odlikuje ga dobra skok igra.

Ima talenata i na širem spisku

Golmane nismo zaboravili. Neprikosnoven na golu je Zvezdin Vuk Draškić, momak koji je ove sezone upisao debi u Kupu Srbije za crveno-bele u Novom Pazaru. A, trener Dejan Stanković vodio ga je i na neke od utakmica Lige Evrope. Zajedno sa njim, za mesto među stativama Srbije konkuriše i Lazar Balević koji sa 18 godina čuva gol Napretka i ove sezone upisao je 19 utakmica između stativa tima iz Kruševca.

Valja pomenuti, da su na širem spisku ove srpske reprezentacije do 19 godina i sledeći vrlo kvalitetni igrači - Dušan Makević (Partizan), Srđan Borovina (Radnički 1923), Andrej Bačanin (Bazel), golman Marko Kandić (Čukarički), Vuk Roganović (Crvena zvezda), Mihajlo Radić (Partizan), Lazar Radosavljević (Partizan), Jovan Ćirić (Mladost Lučani), Veljko Prodanić (Voždovac), Ognjen Bondžulić (Mladost Lučani), Edvard Ibrović-Flečer (Mančester junajted) i Aleksa Trajković (Spartak).