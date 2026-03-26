Fol je na konferenciji za novinare u Parizu rekao da će se Senegal boriti da odbrani svoju čast pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS).

Advokat Sejdu Dijanj je rekao da je Senegal okupio advokate iz Švajcarske, Španije, Francuske i Senegala da zastupaju tužbu pred CAS-om. Pravni tim Senegala je saopštio i da se ta zemlja i dalje smatra šampionom Afrike uprkos odluci Afričke fudbalske konfederacije (CAF) kojom joj je oduzeta titula.

"Ako CAS dozvoli da ovo prođe, pobednik sledećeg Svetskog prvenstva mogao bi biti odlučen u advokatskoj kancelariji", rekao je Dijanj.

Fudbalska reprezentacija Senegala je ove nedelje u Francuskoj gde će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Perua, u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo.

Senegal - Maroko Kup afričkih nacija

Senegal je u finalu Kupa afričkih nacija, 18. januara u Rabatu, posle dosta bure pobedio Maroko sa 1:0. Ta pobeda je, međutim, oduzeta Senegalu službenim rezultatom 0:3, nakon što su igrači te selekcije u završnici regularnog dela napustili teren nezadovoljni dosuđenim penalom za Maroko pri rezultatu 0:0.

Na terenu je ostao samo jedan fudbaler Senegala - Sadio Mane, koji je uspeo da ubedi saigrače da se posle 17 minuta vrate na teren. Usledio je penal za domaću selekciju Maroka, ali je neprecizan bio Braim Dijas, pa je meč otišao u produžetke.

U produžetku Senegal je slavio golom Pape Geja, ali su sada i taj rezultat i pogodak poništeni.

Sud za sportsku arbitražu nije postavio vremenski okvir za donošenje presude.

