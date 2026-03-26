Fudbaler Totenhema Dejan Kuluševski otkrio je danas da je imao "malu intervenciju" na povređenom desnom kolenu, zbog koje je van terena cele sezone i zbog koje će propustiti utakmicu Švedske u plej-ofu za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Kuluševski je ove nedelje bio sa selekcijom Švedske koja se priprema za utakmicu protiv Ukrajine, koja se igra danas u Valensiji. ; Na objavljenim snimcima je bilo očigledno da Kuluševski hoda šepajući, a on je danas na Instagramu objasnio zašto.

Foto: Katie Chan / Actionplus / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Samo da razjasnim stvari. Šepam jer sam imao malu intervenciju na kolenu pre dve nedelje. Koleno je sada odlično", napisao je on.

Kuluševski nije igrao za Totenhem ili reprezentaciju od prošlog maja kada je povredio koleno u utakmici Premijer lige.

Ofsajd na Kristal Palas - Totenhem