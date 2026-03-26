FK Partizan proći će monitoring UEFA, pošto je država Srbija još jednom uplatila novac na račun FS Srbije koji ga je odmah prosledio u Humsku.

Radi se o sumi oko 2.200.000 evra, o kojoj je za Kurir pre nedelju dana pričao predsednik Partizana Rasim Ljajić.

Evropska takmičenja nisu izgubljena - Fudbaleri Partizana

Zapušene rupe

FK Partizan bio je u teškoj situaciji prethodnih nedelja, bez obzira što su čelnici kluba uspeli da sklope dogovore vezano za reprograme sa stranama kojima duguju novac. Međutim, prema onima koji već godinama čekaju isplatu, ili su odavno probijeni rokovi, moralo je da se obezbede finansijska sredstva.

A, svota koju je obezbedila država Srbija nije mala, radi se o sumi oko 2.200.000 evra, koja je još jednom zapušila rupe u klubu iz Humske. Da podsetimo, FK Partizan je tokom 2025. i prva tri meseca 2026. godine iz tekuće budžetske rezerve, a preko Fudbalskog saveza Srbije, uplaćeno je 990,6 miliona dinara direktne državne pomoći. U prevodu, to je 8.430.000 evra!

Uprava FK Partizan - Predrag Mijatović, Rasim Ljajić, Milka Forcan, Danko Lazović

Država već dala 22 miliona evra

Potpredsednik FK Partizan Predrag Mijatović jedini je od čelnika kluba javno priznao sa koliko novca je država Srbija u proteklim godinama pomagala crno-bele. Polovinom januara ove godine je kazao:

- Moj nateži dan otkad sam u Partizanu! Nema drugog rešenja, postoji samo jedan izlaz iz ovoga, da opet molim predsednika države! Još dva, pa još dva i još dva i stigosmo do 22 miliona evra! Ali, to je to! Ovom Partizanu samo Vučić može i hoće da pomogne. Ne znam da li će moći sada da pomogne, ali, ja opet moram da ga zovem – rekao je Predrag Mijatović za "Sportski žurnal".

Ali, tu ne prestaju problemi za FK Partizan. Već u junu, krajem sezone klub će morati da pronađe čak 7.000.000 evra koliko iznose dugovi. Ako ih ne pronađe, neće proći UEFA monitoring. Međutim, tada će krenuti prelazni rok, pa je gotovo izvesno da će crno-beli morati da prodaju neke od svojih igrača. Međutim, čini se da će im cena itekako opasti u odnosu na zimu, jer Partizan ovog proleća postiže znatno slabije rezultate.

Treba naći 7 miliona evra do juna

U januaru, Partizan je morao da isplati 1.600.000 evra Patriku Andradeu kako bi skinuo kaznu FIFA i još 600.000 evra koliko je ukupno bilo potrebno da se reši problem pred UEFA monitoring. Trenutna situacija krajem marta nije bila ništa bolja. Partizan je dugovao 605.000 evra klubovima iz kojih su ranije dolazili fudbaleri. Više od polovine tog iznosa potražuje peruanski Sporting Kristal (332.000) na ime obeštećenja za Žoao Grimalda.

Jedinstvo iz Uba potražuje 122.000 evra za Ibrahima Zubairua. Tu je i potraživanje Minesote povodom transfera Kervina Arijage, 26.000 evra. Bivšem fudbaleru Partizana Mihajlu Iliću se duguje 399.000, nekadašnjim trenerima Igoru Duljaju 181.000 evra i Miroslavu Đukiću 25.000 evra...

Na reprogram su pristali Strahinja Pavlović, Svetozar Marković, Marko Šćepović, Jovan Milošević i Gajas Zahid. Trener Srđan Blagojević, iako je dobio klub na sudu, posle povratka u Humsku odlučio je da se odrekne sume koja mu se duguje.