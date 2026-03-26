BOSNA SLAVI VASILJA: Golman "Zmajeva" junak u penal seriji! Italija stiže u Zenicu za plasman na Svetsko prvenstvo
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u finale baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo.
"Zmajevi" su u polufinalu staze A baraža savladali kao gosti Vels u Kardifu posle penala 4:2.
Posle 90 minuta i dva produžetka rezultat je glasio 1:1.
Vels je poveo golom Džejmsa u 51. minutu, da bi Edin Džeko u 86. minutu spasao svoj tim poraza.
Pošto u dodatnih 30 minuta nije bilo golova, usledili su penali.
Bosanci su loše krenuli, pošto je Ermedin Demirović loše šutirao, a golman Darlou odbranio.
Usledila su po dva pogotka sa obe strane, da bi Brenan Džonson poslao loptu preko gola. Bosanci su izjednačili preko Amira Hadžiahmetovića, a onda je Nikola Vasilj odbranio šut Neka Vilijamsa.
Tačku na utakmicu stavio je Kerim Alajbegović.
Bosna će u utorak 31. marta u Zenici dočekati Italiju u finalu baraža. Pobednik će se plasirati na Svetsko prvenstvo koje se u junu i julu održava u SAD, Kanadi i Meksiku.