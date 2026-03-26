Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u finale baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo.

"Zmajevi" su u polufinalu staze A baraža savladali kao gosti Vels u Kardifu posle penala 4:2.

Baraž za Mundijal 26.3.2026 Foto: Eyepix Group, Eyepix Group / Alamy / Profimedia, Alexandra Fechete/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

 Posle 90 minuta i dva produžetka rezultat je glasio 1:1.

Vels je poveo golom Džejmsa u 51. minutu, da bi Edin Džeko u 86. minutu spasao svoj tim poraza.

Pošto u dodatnih 30 minuta nije bilo golova, usledili su penali.

Bosanci su loše krenuli, pošto je Ermedin Demirović loše šutirao, a golman Darlou odbranio.

Usledila su po dva pogotka sa obe strane, da bi Brenan Džonson poslao loptu preko gola. Bosanci su izjednačili preko Amira Hadžiahmetovića, a onda je Nikola Vasilj odbranio šut Neka Vilijamsa.

Tačku na utakmicu stavio je Kerim Alajbegović.

Bosna će u utorak 31. marta u Zenici dočekati Italiju u finalu baraža. Pobednik će se plasirati na Svetsko prvenstvo koje se u junu i julu održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže