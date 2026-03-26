Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Danske stigla je na korak od plasmana na Svetsko prvenstvo.

Danska je u polufinalu baraža staze D u Kopenhagenu savladala Severnu Makedoniju sa rezultatom 4:0 (0:0).

Baraž za Mundijal 26.3.2026 Foto: Eyepix Group, Eyepix Group / Alamy / Profimedia, Alexandra Fechete/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

 Danska će u finalu baraža igrati protiv pobednika meča Češka - Republika Irska.

Golove za Dance postigli su Damsgard u 49. minutu, Isaksen u 58. i 59. minutu i Norgard u 75. minutu.

Ne propustiteFudbalLAŽNA DRŽAVA KOSOVO OKRENULA SLOVAČKU U BRATISLAVI: Tzv. Kosovo u finalu baraža! U Prištini će se za Mundijal boriti protiv Turske
Slovačka - tzv. Kosovo
FudbalFUDBAL NIKADA VIŠE NEĆE BITI ISTI! FIFA ODOBRILA REVOLUCIONARNE PROMENE: Ovih 5 strogih pravila primenjivaće se već na Mundijalu
FIFA, Mundijal, trofej, Svetsko prvenstvo
FudbalALBANCI PONIŽENI U VARŠAVI! Poljski navijači im oteli zastavu, pa istakli parolu "Kosovo je Srbija"
Poljski huligani
FudbalTURSKA SLAVI KADIOGLUA: Turci stigli na korak od plasmana na Mundijal! Poslednja prepreka Slovačka ili tzv. Kosovo
Fudbalska reprezentacija Turske
FudbalLUDNICA U VARŠAVI - POLJSKA NAKON PREOKRETA ELIMINISALA ALBANIJU: Italija prošla dalje, potop Makedonije u Kopenhagenu!
profimedia-1086519291.jpg

Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže