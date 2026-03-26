Prvenstvena utakmica Lansa i Pari Sen Žermena trebalo je da se igra 11. aprila, između dva četvrtfinalna duela Lige šampiona pariskog kluba i Liverpula, ali će prema odluci Lige, biti odigrana 13. maja, između poslednja dva kola francuskog šampionata.

Vodeći Pari Sen Žermen ima bod više i utakmicu manje od drugoplasiranog Lansa.

Lans je ove nedelje odbio da odloži utakmicu i naveo da se Liga "svela na to da udovolji evropskim ambicijama određenih strana".

Odložena je i utakmica Strazbura i Bresta 12. aprila, pošto se igra između četvrtfinala Lige konferencija, koju Strazburg igra protiv Majnca.

Liga je saopštila da je rukovodstvo jednoglasno odlučilo da prihvati zahteve Pari Sen Žermena i Strazbura i da je odluka, za koju nije potrebno odobrenje Lansa i Bresta, doneta u interesu francuskog fudbala.

(Beta)