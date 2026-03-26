Turska je minimalnim rezultatom savladala Rumuniju na stadionu Bešiktaša
TURSKA SLAVI KADIOGLUA: Turci stigli na korak od plasmana na Mundijal! Poslednja prepreka Slovačka ili tzv. Kosovo
Fudbalska reprezentacija Turske plasirala se u finale staze C baraža za plasman na Svetsko prvenstvo 2026.
Turska je golom Ferdija Kadoglua u 53. minutu u Istanbulu, savladala Rumuniju sa rezultatom 1:0 (0:0).
Prethodno mu je Arda Guler poslao fantastičan pas.
Turci su stigli do poslednjeg stepenika, a tamo će gostovati pobedniku utakmice između Slovačke i tzv. Kosova, koja se večeras igra u Bratislavi.
