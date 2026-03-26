Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Poljske savladala je posle preokreta Albaniju 2:1 (0:1) u polufinalu baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Poljska će u finalu staze B igrati u Solni kao gost protiv Švedske, koja je bila bolja od Ukrajine.

Baraž za Mundijal 26.3.2026

 Prepuni stadion u Varšavi zanemeo je u 42. minutu kada je Bednarek napravio veliki kiks i omogućio Hodži da golom donese gostima prednost.

Poljska je u nastavku vršila veliki pritisak, vršila apsolutnu ofanzivu, a to im se isplatilo u 63. minutu.

Iskusni Robert Levandovski je sačekalo centaršut iz kornera na drugoj stativi i sa dva metra matirao Strakošu.

Deset minuta kasnije videli smo najlepši potez na utakmici. Zjelinski je prihvatio loptu na oko 25 metara od gola rivala, a onda je strahovitim udarcem smestio u desni donji ugao gola Albanije.

Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže