Omladinska reprezentacija Srbije U19 skrenula je pažnju javnosti posle trijumfa nad Engleskom (2:0), u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Jovan Damjanović, nekadašnji selektor ove reprezentacije, s kojom je bio treći na EP na Kipru, samo tada uzrasta do 17 godina, daje punu podršku talentovanim momcima, ali i poziva na oprez.

Mihajlo Cvetković slavi gol sa saigračima iz omladinske U19 selekcije Srbije protiv Engleske

Pedagoški savet klincima

Pedagoški Jovan Damjanović kaže za Kurir da bi utiske trebalo donositi posle završetka kvalifikacija, jer momke čekaju još dve važne utakmice. Sa selekcijom Portugala domaćinom turnira "orlići" igraju u subotu 28. marta od 17.00 sati. Poslednji meč je u utorak 31. marta protiv Poljske od 17.00 časova.



Utisak posle prve utakmice Jovana Damjanovića je pozitivan.

- Generalno mislim da imamo talentovanu decu i da su sve naše selekcije dobre. Međutim, ovo je posebna generacija. Bili su u polufinalu na EP na Kipru, igrali spektakularan fudbal. Ovo je sada jedan miks generacije 2007. i 2008. Oni najviše pokazuju, ogroman je broj talentovanih igrača. Po meni, njih više od deset bi u budućnostio trebalo da budu u A reprezentaciji - rekao je za Kurir Jovan Damjanović i dodao:

- Već su petorica igrala za Srbiju, a minimum je da ih između 10 i 12 u narednom periodu bude u najjačoj reprezentaciji. I biće sigurno. Samo je važno da mi budemo pravi, da im napravimo kvalitetno okruženje, da toj deci damo podršku i verujemo u njih.

Puna podrška

Jovan Damjanović smatra da srpskim talentovanim fudbalerima treba pomoći na svaki način, jer su oni naša budućnost.

- Treba da se trudimo da toj deci pokažemo da računamo na njih i da se oni osećaju tokom cele godine kao reprezentativci. Ako je neko reprezentativac, onda na taj način treba da se bavimo tim momcima, a ujedno i da negujemo kult reprezentacije. Kad su u klubovima, da vidimo da li im nešto treba, da oni vide da imaju podršku u svakom smislu, psihološki, mentalno...

- Imaće oscilacija, neki igraju, neki ne, jednostavno podrška toj deci tokom cele godine, jer oni nisu reprezentativci kada je samo okupljanje, već sve vreme. Razvijaju se i bruse formu u svojim klubovima i kao takvi dolaze u reprezentaciju. Zato ponavljam, važno je da vide da imaju podršku, posebno oni koji su u inostranstvu.

Jovan Damjanović kao selektor reprezentacije Srbije U17

Većina momaka biće uskoro u piku



Damjanović odlično poznaje generaciju koja će u budućnosti nositi A tim.

- Što se tiče A tima, mislim da je individualno. Neki igrači mogu da dobiju šansu ranije, neki kasnije. Mislim da selektor dobro radi i da će napraviti balans. Nije poenta da imamo generalno pristup, već indivdualno. Ako neko odskoči, ako ima kvalitet, nije sporno, treba da ide ranije u A tim. Neke druge igrače treba sačekati.

- Svakako treba da ih negujemo. Specifično je da se bavimo individualno svakim od njih, da bismo ih kasnije imali u piku u reprezentaciji. Kad uđu u A tim, oni treba da budu 10 do 12 godina najbolji u reprezentaciji. To je veoma važno - oprezan je Damjanović.



