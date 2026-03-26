Sandro Tonali, ime je koje večeras uzvikuju širom Italije.

Fudbalska reprezentacija Italije savladala je u Bergamu Severnu Irsku sa rezultatom 2:0 (2:0) u polufinalu staze A baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo.

 Italija će u finalu gostovati Velsu ili Bosni i Hercegovini.

Posle mršavog prvog poluvremena, Italijani su strepeli da li će im i treći pokušaj da se plasiraju na završnicu propasti.

Međutim, u nastavku je viđen drugačiji ritam. Gosti su u 56. minutu katastrofalno pogrešili, loše su izbacili jednu nabačenu loptu sa strane, na nju je neometan na ivici kaznenog prostora naleteo Tonali i poslao u mrežu. Delirijum u Bergamu je trajao kratko pošto se Italija nekako uplašila vođstva.

Imali su Irci više od igre i pretili, ali je i to stalo u 80. minutu. Tonali je poslao sjajnu dubinsku loptu ka Kenu, koji je matirao golmana Čarlsa.

Izabranicima selektora Đenara Gatuza ostaje da naprave i taj poslednji korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo.

Svi finalni mečevi baraža igraju se u utorak, 31. marta, a Italija će u finalu biti gost.

Pobednik ovog finalnog meča igraće na Svetskom prvenstvu, koje se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku, u Grupi B sa domaćinom Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

