Švedska je na neutralnom terenu u Valensiji savladala Ukrajinu sa 3:1.

Baraž za Mundijal 26.3.2026

Sva tri gola za skandinavsku selekciju postigao je fudbaler Arsenala Viktor Đekereš u šestom, 51. i u 72. minutu sa penala.

Jedini gol za Ukrajinu zabeležio je Matvej Ponomarenko u prvom minutu sudijske nadoknade.

Švedska će se u velikom finalu za plasman na Mundijal sastati sa Poljskom u Varšavi.

