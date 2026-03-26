Švedska ide na megdan Poljskoj
BARAŽ ZA MUNDIJAL
ŠVEDSKA RAZBILA UKRAJINU! Đokereš het-trikom zakazao veliki obračun sa Poljskom!
Slušaj vest
Baraž za Mundijal 26.3.2026
Vidi galeriju
Sva tri gola za skandinavsku selekciju postigao je fudbaler Arsenala Viktor Đekereš u šestom, 51. i u 72. minutu sa penala.
Jedini gol za Ukrajinu zabeležio je Matvej Ponomarenko u prvom minutu sudijske nadoknade.
Švedska će se u velikom finalu za plasman na Mundijal sastati sa Poljskom u Varšavi.
Reaguj
Komentariši