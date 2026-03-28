Karni Čukvuemeka, 22-godišnji fudbaler nigerijskog porekla, ne može da se požali na svoju karijeru.

Čukvuemeka je rođen u Beču u nigerijskoj porodici, ali je odrastao u engleskom gradu Nortemptonu. Prošao je omladinsku selekciju Aston Vile, potom tri godine nosio dres Čelsija, da bi ove sezone postao član Borusije iz Dortmunda.

Karni Čukvuemeka Foto: Lukas Biereder / imago sportfotodienst / Profimedia, Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Da se radi o talentovanom fudbaleru govori i činjenica da je nastupao za sve mlađe selekcije Engleske, za koje je upisao 25 nastupa, ali je ove godine odlučio da igra za seniorsku reprezentaciju Austrije.

Za Borusiju iz Dortmunda ove sezone je ofanzivni vezni fudbaler koji igra najčešće na poziciji levog krila postigao dva gola na 22 utakmice.

No, ono što "krasi" mladog fudbalera jeste činjenica da za pet godina seniorskog staža nije upisao niti jednu jedinu celu utakmicu. Prostije rečeno, nikada nije odigrao svih 90 minuta.

Njegova statistika je neumoljiva. Na 79 utakmica je ušao u igru u nekom trenutku. Na 18 njih je bio starter, ali je zamenjen.

