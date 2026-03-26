Rodri je 2019. godine iz Atletiko Madrida prešao u Siti, sa kojim mu ističe ugovor sledećeg leta.

Osvajač Zlatne lopte 2024. godine rekao je da mora da "sedne i razgovara sa upravom Sitija" i dodao da bi voleo da se jednog dana vrati u Španiju.

Uprkos tome što je odigrao 47 utakmica za Atletiko, Rodri je rekao da bi razmotrio mogućnost prelaska u redove velikog rivala Real Madrida.

"Mnogo je igrača išlo tim putem. Ne odmah, ali vremenom. Mislim da ne možete odbiti najbolje svetske klubove", rekao je Rodri, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Među igračima koju su igrali za oba madridska kluba su golman Tibo Kurtoa i Alvaro Morata.

Rodri je do sada odigrao 293 utakmice za Siti, postigao 28 golova i osvojio 12 trofeja, uključujući četiri titule u Premijer ligi i Ligu šampiona.

Ove sezone odigrao je 18 utakmica u Premijer ligi, nakon što je 2024. godine pokidao prednji ukršteni ligament kolena.

Upitan je šta misli o tome što ga je hvalio predsednik Reala Florentio Peres.

"Ne znam, nisu razgovarali direktno sa mnom. Razgovarali su sa mojim agentom", dodao je 29-godišnji španski fudbaler.

On je pozvan u reprezentaciju za predstojeće prijateljske utakmice protiv Srbije i Egipta, dok pokušava da se izbori za mesto u ekipi za Svetsko prvenstvo, koje se ovog leta održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Odigrao je 59 utakmica za reprezentaciju, postigao je četiri gola i osvojio Evropsko prvenstvo 2024. godine i Ligu nacija godinu dana ranije.

(Beta)