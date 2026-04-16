EGIPATSKI FARAON! 7 činjenica o Salahu koje zvuče kao laž, ali su u stvari istinite
Egipatski fudbaler Mohamed Salah saopštio je da će na kraju godine napustiti Liverpul, klub sa kojim je osvojio sve u prethodnih devet godina.
Salah je u Liverpul stigao 2017. godine i tokom boravka na "Enfildu" postao jedan od ključnih igrača tima, učestvujući u osvajanju domaćih i evropskih trofeja.
Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote
Kao što era Salaha u Liverpulu odlazi u istoriju, tako će i ovih sedam činjenica o "egipatskom faraonu" ostati zauvek upisana, iako zvuče kao neistina.
- Salah je najefikasniji Afrikanac u istoriji Premijer lige (191 gol) i Lige šampiona (50 golova)
- Salah je 2018. godine oborio rekord Premijer lige po broju golova - postigao je 32 gola te sezone
- Salah je postigao više golova za Liverpul (255) nego bilo ko ikada u dresu Mančester Junajteda (Vejn Runi - 253)
- Salah drži rekord za najbrži ikada het-trik u Ligi šampiona. Tri gola je postigao za 6 minuta i 12 sekundi protiv Rendžersa u Glazgovu 12. oktobra 2022. godine
- Salah je postao prvi fudbaler u istoriji Liverpula koji je postigao 20 ili više golova u osam uzastopnih sezona
- Salahove kopačke, u kojima je oborio rekord Premijer lige sa 32 gola, nalaze se u Britanskom muzeju
- Salah je mogao da završi u vojsci i nikad ne potpiše za Liverpul. Tek intervencijom premijera i ministra obrazovanja Egipta izbegao je odlazak u vojsku.
