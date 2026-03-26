NATO agresija na Jugoslaviju 1999. godine izazvala je reakcije, ne samo sportista iz Srbije i Crne Gore.

Sportisti širom sveta su protestvovali protiv bombardovanja nedužnog stanovništva, a jedan od onih koji je javno pokazao svoj stav je tada najveća brazilska fudbalska zvezda Romario.

Romario je 19. aprila 1999. godine tokom velikog brazilskog derbija Flamengo - Vasko, postigao gol u 19. minutu i tom prilikom pokazao majicu sa jasnom porukom koju je nosio ispod dresa.

"Bez rata! Mir u svetu!", pisalo je na majici.

Romario je 90-tih godina prošlog veka bio predvodnik moćne brazilske reprezentacije.

Sa nacionalnim timom je osvojio Svetsko prvenstvo 1994. godine, a bio je jedan od strelaca u finalu u penal seriji protiv Italije.