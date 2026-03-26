ROMARIO SRBINE! Fudbalska zvezda stala uz srpske žrtve tokom NATO agresije! Scena koja je obišla svet: Nije bitno za koga igraš, bitno je da si na pravoj strani
NATO agresija na Jugoslaviju 1999. godine izazvala je reakcije, ne samo sportista iz Srbije i Crne Gore.
Sportisti širom sveta su protestvovali protiv bombardovanja nedužnog stanovništva, a jedan od onih koji je javno pokazao svoj stav je tada najveća brazilska fudbalska zvezda Romario.
Romario Foto: Screenshot, Printscreen / Twitter / WorldSoccerMag, NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia
Romario je 19. aprila 1999. godine tokom velikog brazilskog derbija Flamengo - Vasko, postigao gol u 19. minutu i tom prilikom pokazao majicu sa jasnom porukom koju je nosio ispod dresa.
"Bez rata! Mir u svetu!", pisalo je na majici.
Romario je 90-tih godina prošlog veka bio predvodnik moćne brazilske reprezentacije.
Sa nacionalnim timom je osvojio Svetsko prvenstvo 1994. godine, a bio je jedan od strelaca u finalu u penal seriji protiv Italije.
