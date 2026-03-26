Legendarni argentinski fudbaler Gabrijel Batistuta bio je gost podkasta Rija Ferdinanda.

U njemu je pričao o svojoj bogatoj fudbalskoj karijeri od samih početaka, ali je posebno bio zanimljiv deo u kojem je govorio o Dijegu Maradoni.

Bati-gol i Dijego su zajedno igrali za Argentinu 1994. godine na Svetskom prvenstvu u SAD.

"Maradonin problem je što je bio poznat kada je već imao šest godina. Njegova familija nije bila bogata i u njemu su videli način da pobegnu iz bede. Ne krivim nikoga. Niko mu nikada nije rekao ‘ne’. Sve je bilo okej. I to je bila velika greška. To je opasno. Velika šteta, jer je bio sjajna osoba, a umro je sam. Preminuo je kao pas", rekao je Batistuta.

U nastavku priče, slavni golgeter je rekao da donekle krivi i sebe, jer smatra da je mogao da uradi više za Dijega, pošto su bili bliski.

"Ne, ne, ne. Nismo mnogo uradili za njega. Nismo uradili dovoljno da ga zaštitimo. To je nešto o čemu ne volim da razmišljam. Krivim i sebe zbog toga. Bio sam jedan od ljudi koji ga je podržavao. Kada voliš nekoga, treba da im pomogneš kada im je potrebno. Čak i kada su teški i ne žele to. Moraš da im pomogneš. To je tužno, jer je svima nama dao neke neverovatne momente. Nadam se da se neće desiti Mesiju nešto slično. Kada su na vrhu, ne vidiš kakve probleme imaju, vidiš da imaju sve. Ne plaču, ne žale se. Deluju kao da su superheroji, ali su u stvari ljudi. To je cena slave."

Neizbežno je bilo poređenje između Maradone i Lionela Mesija.

"Mislim da su njih dvojica različiti. Kako? Mesi je dao 1000 golova, Maradona je dao 200. Leo je tihi dečak, Dijego to nije bio. Za mene je Maradona na vrhu, jer je mogao da igra, da kontroliše sudije, protivnike. Mogao je da radi neverovatne stvari. Mesi može da radi to, ali nema harizmu kao Dijego".