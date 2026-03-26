Jedna od utakmica koja izaziva posebnu pažnju jeste duel u Varšavi gde se sastaju Poljska i Albanija, a to je meč visokog rizika.

Gostujući navijači su zabranjeni za ovaj meč, ali su mnogi Albanci ipak odlučili da odu na ovaj meč koji je od ogromne važnosti.

Neki od njih su i uhapšeni na putu kroz Srbiju, gde su provocirali i isticali simbole takozvane "Velike Albanije".

Takođe jedna grupa navijača Albanije slikala se i u Varšavi uz provokaciju i simbole "albanskog orla", a poznato je da Poljaci nisu veliki ljubitelji ovog naroda i da se žestoko bore protiv priznanja tzv. Kosova, a posebno su tako nastrojeni navijači iz ove zemlje.

Huliganske grupe poljskih navijača takođe prate i reprezentaciju, pa se očekuje paklena atmosfera, a Albancima je već i pala zastava. Na Instagram stranici posvećenoj poljskim huliganima osvanula je zastava Albanije koja je oteta nekom od navijača u Poljskoj, koja je bačena na pod, a na njoj je objavljen i datum kada je oteta, a to je 25. mart 2026. godine.

U objavi su se odmah javili i mnogi poljski navijači, koji su masovno počeli da pišu poruke "Kosovo je Srbija".