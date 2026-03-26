Fudbalska reprezentacija Srbije do 21 godine odigrala je nerešeno protiv selekcije Kirgistana do 23 godine 2:2, u prijateljskoj utakmici odigranoj u Antaliji.
ORLIĆI REMIZIRALI U ANTALIJI: Srbija dva puta vodila protiv Kirgistana, pa ostala bez pobede
Prednost reprezentaciji Srbije doneo je Jovan Mijatović golom u 13. minutu, a izjednačenje selekciji Kirgistana Kuduret Iskandarbekov pogotkom u 43. minutu.
Vođstvo Srbiji vratio je Matija Mitrović golom u 64. minutu, a izjednačenje Kirigstanu Sultan Bokolev pogotkom u 72. minutu.
(Beta)
