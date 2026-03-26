Ulaznice su u prodaji od 12 časova, a meč je zakazan za utorak, 31. mart, od 18.00.

Cena za istočnu i severnu tribinu stadiona TSC-a iznosi 600 dinara, a ulaznice se mogu kupiti preko sajta kluba iz Bačke Topole, kao i na blagajnama stadiona u predviđenim terminima.

"Podsećamo da jedno punoletno lice uz jednu ličnu kartu može kupiti jednu ulaznicu za sebe, ali i ulaznice za maloletna lica, uz ostavljanje njihovih podataka. Sva maloletna lica moraju imati obezbeđenu pratnju odrasle osobe. Fudbalski savez Srbije poziva sve ljubitelje fudbala da dođu u Bačku Topolu i podrže nacionalni tim u predstojećem prijateljskom meču"., navodi se u saopštenju FSS-a.

Prvi prijateljski meč u martovskom "ciklusu" Srbija će odigrati u petak od 21.00 na stadionu Viljareala protiv selekcije Španije.

