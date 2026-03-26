Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) usvojila je niz novih pravila koja će se primenjivati već na Svetskom prvenstvu 2026. godine.

Glavni cilj je ubrzavanje igre i smanjenje odugovlačenja tokom mečeva.

Pravila su prethodno prošla odobrenje Međunarodnog odbora fudbalskih asocijacija (IFAB) na sastanku koji je početkom meseca održan u Velsu.

Prema najavama, uvodi se pet ključnih izmena.

1. BRZA IZMENA

Igrač koji napušta teren prilikom izmene moraće to da učini u roku od deset sekundi, a ukoliko prekorači taj rok, njegova zamena će morati da sačeka dodatni minut pre ulaska u igru.

2. AUT I GOL-AUT

Vreme za izvođenje auta i gol-auta biće ograničeno na najviše pet sekundi. Ako igrač ne izvede loptu u tom roku, ona prelazi u posed protivnika.

3. MEDICINSKA POMOĆ

Fudbaler koji dobije pomoć na terenu moraće da ga napusti i sačeka najmanje jedan minut pre povratka u igru, osim u slučajevima kada je prekršaj sankcionisan žutim kartonom.

4. VAR DOBIO NOVA ZADUŽENJA

Sistem video-pomoćnika sudije (VAR) dobija proširena ovlašćenja, pa će ubuduće moći da interveniše i kod spornih kornera, kao i u pojedinim situacijama u vezi sa žutim kartonima koji su doveli do crvenog kartona.

5. SUDIJA I IGRAČI

Još jedna novina predviđa da će pravo obraćanja sudiji imati isključivo kapiten ekipe. Ako ostali igrači okruže sudiju ili mu se obraćaju, dobiće žuti karton.

Svetsko prvenstvo 2026. godine biće održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, pa nam ostaje da se strpimo još koji mesec kako bi u praksi videli koliko će nova pravila doprineti boljitku fudbalske igre.