Martin Valjent je Slovačku doveo u vođstvo već u šestom minutu. Fudbaler Majorke bio je najviši u skoku, nakon čega je usledio sjajan udarac glavom.

Lažna država Kosovo do izjednačenja je stigla preko Veldina Hodže u 25. minutu. Fudbaler Rubina je sa ivice šesnaesterca poravnao rezultat u Bratislavi.

Ipak, Slovačka je na odmor otišla sa golom prednosti, a za to se u samom finišu prvog dela igre pobrinuo Lukas Haraslin. Fudbaler praške Sparte slobodan udarac sa strane, ali je njegov centaršut prevario protivničkog golmana u 45. minutu.

Po povrtaku iz svlačionice tzv. Kosovo ponovo dolazi do izjednačenja. U 47. minutu Finsnik Aslani postiže pogodak, na asistenciju Mergima Vojvode.

Lažna država Kosovo imala je sreće u nastavku igre, pa su stigli i do preokreta - strelac u 60. minutu bio je Florent Muslija. U 72. minutu Krešnik Hajziri povećava na 4:2.

Konačan rezultat postavio je David Strelec u 4. minutu nadoknade vremena.

Slovačka - tzv. Kosovo

Odlučujući meč za plasman na Svetsko prvenstvo tzv. Kosovo igraće protiv Turske koja je ranije danas slvila nad Rumunijom. Taj meč će biti odigran u Prištini.