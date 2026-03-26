Reprezentacija Srbije doputovala je u Španiju, a praktično odmah sa aerodroma, selektor Veljko Paunović i Strahinja Pavlović uputili su se ka stadionu „Keramika“ u Viljarealu, gde će Srbija u petak, 27. marta da odmeri snage sa aktuelnim prvakom Evrope i jednom od najboljih selekcija sveta, Španijom.

Jedno od pitanja na konferenciji za medije, za selektora Paunovića, bilo je: koliko je i da li je rezultat najvažniji iz provere sa Španijom, jer podsećanja radi selektor je prvog dana okupljanja u Sportskom centru FSS rekao da za Srbiju nema prijateljskih utakmica.

-Sve je bitno, bitno je kako ćemo funkcionisati kao tim, da protiv jednog izuzetnog protivnika budemo na nivou zadatka i da ispunimo zahteve koji se traže. Tako da kroz sve to želimo da dođemo do željenog rezultata. Španija će nas testirati u svim fazama igre, a mi smo došli ovde da se takmičimo i samo kroz takav pristup proizilazi ono najbolje u svim tehničko – taktičkim stvarima, igre i rezultati – istakao je selektor Srbije.

Strahinja Pavlović ne krije da Srbija igra sada u drugoj formaciji, ali da u Viljarealu želi da se predstavi u dobrom izdanju.

-Malo je drugačije nego što smo navikli, ali ništa nepoznato svima nama, već smo odigrali dve utakmice u toj formaciji i mislim da je izgledalo dobro. Mislim da neće biti tih prilika da više učestvujem u napadu, sada je moj posao malo drugačiji – rekao je Strahinja Pavlović i dodao.- Neki igrači koji u prethodnom periodu nisu bili, ponovo su sa nama i naravno da smo srećni zbog toga. Imamo dobru ekipu, istina nismo imali previše vremena da radimo na svemu, ali smo imali dovoljno da se pripremimo za utakmicu i pokušamo da pokažemo ono najbolje od nas.

SUSRET SA LUISOM DE LA FUENTEOM

Nije tajna da selektori Španije i Srbije, Luis de la Fuente i Veljko Paunović imaju ogromno međusobno poštovanje, videlo se to i prilikom večerašnjeg sureta na stadionu „Keramika“. A selektor „furije“ i njegovi saradnici pozdravili su se i sa Nemanjom Gudeljem, „poznanikom“ iz Sevilje i Primere.