SRAMOTNA PROVOKACIJA ALBANACA: Fudbaler Dinama iz Zagreba postigao gol, pa pokazivao simbol "velike Albanije"
Fudbaleri Albanije poveli su na gostovanju Poljskoj u polufinalu Baraža za odlazak na Mundijal golom Arbera Hodže.
Hodža je u 42. minutu iskoristio katastrofalnu grešku Jana Bednareka.
Baraž za Mundijal 26.3.2026
Fudbaler zagrebačkog Dinama potom je izveo provokativnu proslavu, pokazujući dvoglavog orla koji označava simbol "Velike Albanije".
Svojevremeno su tako, na Mundijalima u Rusiji i Kataru, slavili reprezentativci Švajcarske Đerdan Šaćiri i Granit Džaka, a zatim je to ponovio i Rej Manaj u Leskovcu na utakmici protiv Srbije.
