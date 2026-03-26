Ivica Iliev je bio gost emisije "Kida show" u kojem je govorio o trenutnom stanju FK Partizan.

"Rezultati sve pokazuju.... Kao i prodaja igrača, uspesi u Evropi. Sećam se, dok sam bio igrač, stalno se gledala statistika. Koliko si golova dao, koliko imaš asistencija. Partizan ima prvo ispadanje u četvrtfinalu Kupa, zatim ispadanje u šesnaestini finala Kupa, ispadanje iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu Konferencija. Nekonkurentnost u derbijima, finansijka nekonkurentnost. Nema prodaje igrače, ne bi mogli da funkcionišu bez pomoći države", rekao je Iliev.

Prokomentariosao je i voditelj emisije, Igor Miklja, da je Partizan imao pomoć države i kada je Iliev bio u klubu.

"Ovako – nikada. Nijedna ekipa, ni Partizan ni Crvena zvezda, nisu imali ovakvu podršku države, a rezultati ne postoje. Da nema toga – klub bi se ugasio. Nema prihoda, nema prodaje, nema Evrope", dodao je Iliev i dodaje da je i on veoma odgovoran zbog svega što se desilo klubu.

"Osećam veliku odgovornost, jer Partizan od mog odlaska 2022. godine uopšte nije konkurentan Crvenoj zvezdi. Ne samo Crvenoj zvezdi, već ne postoji na mapi Evrope. Mogu brojkama da argumentujem. Dok sam bio u klubu osvojili smo četiri Kupa, dva puta smo izgubili na penale, imali smo titulu, i četiri ili pet učešća u grupnim fazama UEFA takmičenja. Imali smo tri proleća u Evropi i jednu osminu finala. Partizan od 2022. godine nema, čini mi se, ni polufinale Kupa. Dva puta je ispadao u šesnaestini finala, dešavalo se i da završi na četvrtom mestu. Sada je treći. Da, osećam odgovornost", poručio je Iliev.