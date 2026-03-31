Predstojeće Svetsko prvenstvo, koje se od 11. juna igra u SAD, Kanadi i Meksiku, ugostiće 36 selekcija.

Međutim, navijači pojedinih država suočavaju se sa ozbiljnim problemima u nastojanju da gledaju utakmice svojih ljubimaca. Oni će morati da uplate do 15.000 dolara kaucije kako bi im Amerika odobrila turističke vize.

Ali to nije najveći problem. Kako piše Njujork tajms, možda čak ni fudbaleri neće biti izuzeti iz ove zabrane.

Teškoće su se pojavile nakon promene politike koju je uvela administracija Donalda Trampa. Državljani određenih zemalja koji u SAD putuju poslovnom ili turističkom vizom, poznatom kao vize B-1 i B-2, moraju unapred da uplate depozit.

"Pilot program za vize", kako zvanično glasi ovaj zakon, odnosi se na 50 zemalja, od kojih se do sada pet kvalifikovalo za Svetsko prvenstvo. Na listi su od januara državljani Alžira, Zelenortskih ostrva, Senegala i Obale Slonovače. Na ovu listu je pre nekoliko dana dodat i Tunis, a zakon za njih će važiti od 2. aprila.

Ono što je poseban problem jeste što "Pilot program za vize" ne poznaje formulaciju kojom se daje imunitet sportistima koji se takmiče na velikim takmičenjima kao što je Mundijal.

Sportisti koji do sada nisu imali B-1 ili B-2 vize, moraće da podnesu zahteve pre Mundijala, a to znači da bi Amerika i od njih mogla da zatraži da polože garancije. Stejt department je saopštio da će službenici rešavati sve zahteve za vize od slučaja do slučaja.

Svetska kuća fudbala (FIFA), organizator Mundijala, za sada odbija da komentariše ovaj slučaj i eventualne posledice ukoliko i sportisti budu prinuđeni da plaćaju garancije.

Iza kulisa, prenose američki mediji, FIFA pokušava da ubedi Trampovu administraciju da kaucije oslobodi zvanične članove svih timova. To uključuje fudbalere, trenere i pomoćno osoblje, kao i rukovodioce fudbalskih federacija.

Za navijače iz pogođenih zemalja, garancije predstavljaju ogroman finansijski teret za ulazak u SAD, koji je iovako velik zbog veoma skupih ulaznica, hotela i karata za putovanje.