Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspela je da napravi čudo u Velsu i da se vrati iz minusa, a posle 1:1 u regularnom toku i produžecima, srušila je domaćina u penal seriji i plasirala se u finale baraža za Svetsko prvenstvo gde će igrati protiv Italije u Zenici narednog utorka.

Veliki trijumf BiH odjeknuo je u čitavoj Evropi, a ovu selekciju pohvalio je i legendarni Hrvat, Zdravko Mamić.

Mamić se oglasio na svom Fejsbuk profilu i o njegovim rečima bruji region.

- Budi ponosna BiH, heroji se rađaju u ovakvim noćima! Navijam da dohvatite Svetsko prvenstvo, večeras ćemo ga svi sanjati - napisao je Mamić i izazvao brojne komentare.

Mamić.jpg
Foto: Printscreen / Facebook / Zdravko Mamić

Podsetimo, što se samog meča tiče - Vels je došao do prednosti preko Džejmsa u ranom početku drugog poluvremena, ali je Edin Džeko u 86. minutu pogodio i doneo veliku radost Bosni i Hercegovini. U penal seriji je prvo promašio Ermedin Demirović, međutim, na drugoj strani su neprecizni bili Džonson i na kraju Vilijams.

