DVE MUNDIJALSKE BAJKE SUROVO ZAVRŠENE! Favoriti opravdali očekivanja, ali uz dosta muka - evo ko će se sve boriti za Svetsko prvenstvo!
Dve velike mundijalske bajke završene su u polufinalu interkontinentalnog baraža za Mundijal, te je sada jasno da Surinam i Nova Kaledonija neće ići na Svetsko prvenstvo.
Favoriti, selekcije Bolivije i Jamajke, teže od očekivanog stigli su do pobeda i plasmana u finale interkontinentalnog baraža.
Bolivija je posle preokreta, sa 2:1, savladala Surinam.
Surinam je poveo golom Van Gelderena u 48. minutu, ali su Paniaga u 72. i Migelito iz penala u 79. minutu napravili preokret i poslali Boliviju na megdan Iraku u finalu.
Sa druge strane, Jamajka je minimalnim rezultatom, 1:0, bila bolja od Nove Kaledonije.
Jedini gol na meču postigao je Kadamarteri u 18. minutu, te je odveo Jamajku u finale gde će ova selekcija igrati protiv D.R. Konga.
Finalni mečevi na programu su u utorak, 31. marta. Šta vi mislite, ko će se plasirati na Mundijal? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
