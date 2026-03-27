Prošli su fudbaleri Italije u finale baraža za Svetsko prvenstvo pošto su pobedili selekciju Severne Irske sa 2:0 i u meču za Mundijal igraće protiv Bosne i Hercegovine u Zenici.

Po završetku meča protiv Severne Irske, italijanski fudbaleri ispratili su produžetke i penale na susretu Velsa i BiH, a kamere su zabeležile jedan sramotan i arogantan potez koji će im Bosanci sasvim sigurno dobro zapamtiti.

Kamere RAI televizije uhvatile su Italijane kako slave to što su izbegli Vels i što će na noge Bosancima u Zenici i na ovaj način "azuri" su dali dodatni motiv našim komšijama da slave u meču odluke.

Ovaj potez sve je šokirao, pa je čak i italijanski televizijski analitičar i bivši fudbaler Breše, Fiorentine, Intera i mnogih drugih timova, Lele Adani u prenosu uživo ostao zatečen ovim ponašanjem, upozorivši svoje sunarodnike da se "ne igraju sa vatrom".

- Vreme za slavlje je tek u utorak! Snimati ih kako slave prolazak Bosne je opasna stvar, karma je čudo u fudbalu - poručio je Adani.

Da li će se ovaj potez obiti o glavu arogantnim Italijanima, ostaje da se vidi...

