Tokom evroligaškog duela Crvene zvezde i Baskonije, pažnju javnosti nije privlačila samo igra na parketu, već i zanimljiv detalj pored terena.

U centru pažnje našao se navijač koji je nosio dres Nenada Lalatovića iz perioda kada je aktuelni trener nastupao za crveno-bele. Kamere su ga često “hvatale”, a ubrzo je otkriveno da je bio u društvu poznatog srpskog glumca Vladimira Kovačevića.

Vidi galeriju

Ovaj neobičan spoj brzo je postao hit na društvenim mrežama, a Kovačević je dodatno začinio atmosferu, pošto je u svom stilu imitirao Lalatovića, što je izazvalo opšte oduševljenje.

Video njegove imitacije postao je viralan, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: