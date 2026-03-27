ŠPANCI DONELI VAŽNU ODLUKU ZA UTAKMICU PROTIV SRBIJE! Udarna vest u Španiji: Evo šta je selektor morao da uradi
Luis de la Fuente je bio prinuđen da skrati spisak i donese nepopularnu odluku, a "žrtva" je ovog puta golman Barselone Đoan Garsija, koji neće biti u konkurenciji za meč, pa čak ni na klupi.
Kako prenosi ugledna španska "Marka", razlog za ovakav potez leži u pravilima. Za utakmicu može biti prijavljeno maksimalno 26 igrača, dok je selektor pozvao 27.
Problem za Garsiju predstavlja činjenica da su među tim fudbalerima čak četiri golmana, zbog čega je jedan morao da otpadne.
Iako je čuvar mreže važio za potencijalno iznenađenje i opciju iz drugog plana, na kraju nije dobio priliku da se nađe makar među rezervama. Ipak, njegov poziv u reprezentaciju imao je jasnu svrhu da oseti rad sa timom i napravi prvi korak ka ozbiljnijoj ulozi u budućnosti.
Španiju očekuje ozbiljna provera protiv Srbije, koju sa klupe predvodi Veljko Paunović, pa će svaki detalj u pripremi imati veliki značaj.
Veliku pažnju pred utakmicu izaziva nova gostujuća garnitura Španije, koja će premijerno biti viđena upravo na ovom meču.
Sastav reprezentacije Španije za utakmicu protiv Srbije:
Golmani:
1 David Raja
13 Aleks Remiro
23 Unaj Simon
Odbrana:
2 Kristhian Moskera
3 Alehandro Grimaldo
4 Pau Kubarsi
6 Din Huijsen
12 Pedro Poro
14 Ajmerik Laport
24 Mark Kukurelja
5 Markos Ljorente
Vezni red:
8 Karlos Soler
15 Aleks Baena
16 Rodri
17 Pablo Fornals
18 Martin Zubimendi
20 Pedri
21 Mikel Ojarzabal
25 Viktor Munjoz
Napad:
7 Feran Tores
9 Borha Iglesijas
10 Dani Olmo
11 Jeremi Pino
19 Lamin Yamal
22 Fermin Lopez
26 Ander Bareneča
