Luis de la Fuente je bio prinuđen da skrati spisak i donese nepopularnu odluku, a "žrtva" je ovog puta golman Barselone Đoan Garsija, koji neće biti u konkurenciji za meč, pa čak ni na klupi.

Kako prenosi ugledna španska "Marka", razlog za ovakav potez leži u pravilima. Za utakmicu može biti prijavljeno maksimalno 26 igrača, dok je selektor pozvao 27.

Problem za Garsiju predstavlja činjenica da su među tim fudbalerima čak četiri golmana, zbog čega je jedan morao da otpadne.

Trening reprezentacije Španije

Iako je čuvar mreže važio za potencijalno iznenađenje i opciju iz drugog plana, na kraju nije dobio priliku da se nađe makar među rezervama. Ipak, njegov poziv u reprezentaciju imao je jasnu svrhu da oseti rad sa timom i napravi prvi korak ka ozbiljnijoj ulozi u budućnosti.

Španiju očekuje ozbiljna provera protiv Srbije, koju sa klupe predvodi Veljko Paunović, pa će svaki detalj u pripremi imati veliki značaj.

Veliku pažnju pred utakmicu izaziva nova gostujuća garnitura Španije, koja će premijerno biti viđena upravo na ovom meču.

Sastav reprezentacije Španije za utakmicu protiv Srbije:

Golmani:

1 David Raja

13 Aleks Remiro

23 Unaj Simon

Odbrana:

2 Kristhian Moskera

3 Alehandro Grimaldo

4 Pau Kubarsi

6 Din Huijsen

12 Pedro Poro

14 Ajmerik Laport

24 Mark Kukurelja

5 Markos Ljorente

Vezni red:

8 Karlos Soler

15 Aleks Baena

16 Rodri

17 Pablo Fornals

18 Martin Zubimendi

20 Pedri

21 Mikel Ojarzabal

25 Viktor Munjoz

Napad:

7 Feran Tores

9 Borha Iglesijas

10 Dani Olmo

11 Jeremi Pino

19 Lamin Yamal

22 Fermin Lopez

26 Ander Bareneča

