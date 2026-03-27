DETONACIJA - SPREMA SE PAKLEN NAPADAČKI TANDEM! Dušan Vlahović dobija brutalno društvo u Juventusu?! Isplivali detalji - ovaj transfer bi potresao svet fudbala!
Dušan Vlahović i Robert Levandovski u napadu Juventusa!
Ako je verovati italijanskoj "Gazeti" - ovo bismo mogli da gledamo već naredne sezone.
Navodno su predstavnici Juventusa krenuli po Levandovskog, a predstavnik torinskog tima juče je pratio polufinalni baraž meč za Svetsko prvenstvo između Poljske i Albanije u Varšavi.
Levandovski je postigao gol za 1:1, a predstavnici Juventusa su navodno želeli da ojačaju kontakte sa njegovim agentima pre totalne ofanzive i pokušaja transfera koji bi potresao svet fudbala.
Takođe, Juventus pregovara o produžetku ugovora sa Dušanom Vlahovićem i ovaj posao je blizu realizacije, te bi tandem srpskog napadača i Levandovskog u špicu definitivno bio strah i trepet za sve u Italiji.
Ključno pitanje ostaje odluka Levandovskog. Njegov ugovor sa Barselonom ističe 30. juna, a još nije odlučio o svojoj budućnosti.
