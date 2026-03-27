Neki su postali legende kluba sa Banovog brda, neki drugi sreću našli u drugim klubovima. Ali, bilo je i onih koji su prve seniorske fudbalske korake načinili upravo u belo-crnom dresu, među njima i Milko Đurovski.

Malo je poznato da je čovek koji je kasnije prelaskom iz Crvene zvezde u Partizan izazvao tektonski poremećaj u jugoslvenskom fudbalu jedan period karijere proveo tačno u Čukaričkom. Bilo je to na proleće 1980. godine, kad su Brđani nastupali u tada izuzetno kvalitetnoj Srpskoj ligi.

Pred početak drugog dela sezone fantastičan potez povukla je uprava Brđana, ekipu je pojačalo nekoliko omladinaca Crvene zvezde, od kojih su dvojica napravila fantastične karijere, upravo 17-godišnji Milko Đurovski i nešto stariji Žarko Đurović.

„Moram da kažem da smo svi u Čukaričkom oduševljeni pojačanjima iz Crvene zvezde. Kako su to samo vaspitana deca! Igraju izvrsno i zaista smo svi srećni što su došli. Uveren sam da će bar neko od mladih Zvezdaša iskoristiti testove u Srpskoj ligi i da će vrlo brzo stići do Marakane“, govorio je tada Radomir Pajčin, jedan od najiskusnijih u timu sa Banovog brda.

Prisetio se tih dana i mlađi od čuvene braće Đurovskog u razgovoru za sajt Čukaričkog.

„Mnogo lepe uspomene me vežu za Čukarički, bilo je to prelepih tri meseca koje sam proveo na Banovom brdu. Crvena zvezda je tada rešila da nas pozajmi u toj polusezoni, a u Čukaričkom smo im bili na oku. Naravno, mi smo se tada ljutili zbog te odluke, to je bilo i normalno, ali su nam utakmice u Srpskoj ligi mnogo značile. Ni dan danas ne zaboravljam utakmicu u Priboju, kad mi priđe iskusni protivnički igrač i poruči mi da će mi „polomiti noge“. Ali, bio sam brz“, nasmejao se Đurovski.

Publika na stadionu na Banovom brdu je zaista uživala u toj polusezoni, a zbog Đurovskog se dolazilo na stadione.

„Mnogo, mnogo nam je značilo igranje u Srpskoj ligi, u kojoj je tada bilo velikih majstora fudbala. Nama klincima od 16-17 godina je to bilo veliko iskustvo, imali smo šta da naučimo, a činjenica da nas je Crvena zvezda brzo vratila dovoljno govori. Govorio sam u nekim ranijih intervjuima da su Crvena zvezda i Partizan moji klubovi, ali to je i Čukarički. I drago mi je da su danas tu gde su, u vrhu srpskog fudbala, da su igrali evropska takmičenja“, kazao je Đurovski, koji je obećao i da će posetiti belo-crne prvom prilikom kad bude bio u Beogradu.