Slušaj vest

Četiri godine, jedan mesec i 19 dana je prošlo od utakmice Mančester junajteda u gostima protiv Barnlija. Tog 8. februara 2022. godine Mančester je osvojio bod pošto je utakmica završena rezultatom 1:1.

Pol Pogba je bio strelac jedinog gola za "crvene đavole" te večeri.

Nakon te sezone Francuz se vratio u Juventus za koji nije puno igrao zbog povreda, a onda je usledio problem sa dopingom.

Osvajač Svetskog prvenstva iz 2018. godine je suspendovan na dve godine.

Pol Pogba

Pričalo se puno o završetku karijere, ali fudbaler veznog reda je odlučio da strpljivo sačeka kraj suspenzije, a pred sam istek je potpisao ugovor sa Monakom.

Igrao je na tri utakmice (ulazio sa klupe), a onda je povredio list.

Nedavno se Pogba vratio u tim, a u toku pauze za obaveze fudbalera u reprezentaciji Monako je igrao prijatejsku utakmicu protiv Brentforda.

Ekipa iz Kneževine je izgubila rezultatom 2:1, a Pogba je bio strelac jedinog gola za svoj tim.

Pol Pogba
pogba.jpg
Pol Pogba
Pol Pogba sa ženom Marijom Zulajom

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla