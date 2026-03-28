Bivši selektor fudbalske reprezentacije Engleske Roj Hodžson biće trener Bristol Sitija do kraja sezone.
ČEMPIONŠIP
SLAVNI TRENER I BIVŠI SELEKTOR DOBIO POSAO U DRUGOJ LIGI! Legendarni Englez pokušava da spasi ekipu od ispadanja
Slušaj vest
Ovu informaciju je saopštio engleski drugoligaš.
Hodžson će na klupi ovog tima iz Čempionšipa naslediti Gerharda Štrubera koji je smenjen.
"Imao sam odlične razgovore sa upravom i veoma sam uzbuđen zbog prilike da pomognem do kraja sezone", rekao je Hodžson.
Bivši trener Liverpula, 78-godišnji Hodžson, nije radio otkako je napustio Kristal Palas u februaru 2024. godine.
Bristol Siti, koji je bez pobede u poslednjih šest utakmica, nalazi se na 16. mestu na tabeli Čempiošipa.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši