Kapiten Barselone Rafinja opet je doživeo povredu zadnje lože, koju je već dvaput povredio ove sezone.

Brazilac je odigrao prvo poluvreme u porazu od Brazila u prijateljskom susretu, osetio je bol u loži i odmah zatražio izmenu.

Težina povrede još uvek nije poznata, ali prve prognoze nisu obećavajuće, jer je u pitanju ista loža zbog koje je Rafinja već pauzirao u dva navrata ove sezone.

Rafinja je od povratka na teren ponovo jedan od najvažnijih igrača u ekipi Hansija Flika, ove sezone odigrao je 31 meč, dao je 19 golova i upisao osam asistencija. Ali, osim tih brojki, za Flika je neverovatno važan zbog presinga, igre u dva smera i uticaja na ostatak ekipe, stoga je njegov izostanak veliki udarac za Katalonce.

Rafinjina povreda došla je u najgorem mogućem trenutku, jer Barselona posle pauze igra čak tri meča protiv Atletiko Madrida, prvo u La Ligi, a potom i dvomeč četvrtfinala Lige šampiona.

U njegovom odsustvu očekuje se da na levom boku igraju Markus Rašford, a nije isključeno i Dani Olmo.

Preostalo je još samo da se sazna koliko će Rafinja morati da pauzira, ali je izvesno da će to biti višenedeljna pauza...

Kurir sport / Sportske.net