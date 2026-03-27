TUGA! PREMINULA MLADA FUDBALERKA (16)! Klub se oglasio i otkrio potresne detalje, ovo saopštenje će vas rasplakati!
Češki klub Mlada Boleslav danas je saopštio veoma tragičnu vest.
Naime, preminula je mlada fudbalerka Nikol Valentova, koja je imala samo 16 godina.
- Napustila nas je Nikol Valentova. Nikol je bila deo našeg tima, naše svlačionice, naše priče. Takvu ćemo je zauvek pamtiti – sa loptom u nogama, osmehom na licu i radošću igre - stoji u objavi kluba na društvenim mrežama.
- Postoje trenuci kada reči nisu dovoljne. Nikada nećemo zaboraviti. Od Nikol ćemo se poslednji put oprostiti na komemoraciji u sredu, 15. aprila u 17.00 časova, u oproštajnoj sali na Novom groblju u Mladoj Boleslavi. Iskreno saučešće porodici i najbližima upućuje FK Mladá Boleslav - dodaje se u saopštenju.
Uzrok njene smrti još uvek nije poznat.
