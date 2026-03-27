Češki klub Mlada Boleslav danas je saopštio veoma tragičnu vest.

Naime, preminula je mlada fudbalerka Nikol Valentova, koja je imala samo 16 godina.

- Napustila nas je Nikol Valentova. Nikol je bila deo našeg tima, naše svlačionice, naše priče. Takvu ćemo je zauvek pamtiti – sa loptom u nogama, osmehom na licu i radošću igre - stoji u objavi kluba na društvenim mrežama.

- Postoje trenuci kada reči nisu dovoljne. Nikada nećemo zaboraviti. Od Nikol ćemo se poslednji put oprostiti na komemoraciji u sredu, 15. aprila u 17.00 časova, u oproštajnoj sali na Novom groblju u Mladoj Boleslavi. Iskreno saučešće porodici i najbližima upućuje FK Mladá Boleslav - dodaje se u saopštenju.

Uzrok njene smrti još uvek nije poznat.