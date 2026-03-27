Savo Milošević nedavno je postao trener fudbalera sarajevskog Željezničara sa ciljem da klub izvadi iz rezultatske krize.

Nekadašnji fudbaler i trener Partizana, kao i reprezentativac naše zemlje imaće vrlo težak zadatak, jer je Željezničar na šestom mestu na tabeli, bez ikakvih šansi za plasman u Evropu.

Prija mu u Sarajevu - Savo Milošević Foto: Antonio Balic / imago sportfotodienst / Profimedia

Posle Slaviše stigao Savo

Unazad nekoliko godina Željezničar ne može da izađe iz senke gradskog rivala Sarajeva, ali i srpskog Borca iz Banjaluke, te hrvatskog Zrinjskog u prvenstvu BiH.

Pokušali su čelnici Željezničara ovog leta angažovanjem Slaviše Stojanovića, bivšeg trenera Crvene zvezde da urade nešto, međutim srpski stručnjak je od početka imao opstrukcije, kako od nekih čelnika, tako i u svlačionici, tako da je na kraju odlučio da ode. Umesto njega angažovan je Savo Milošević, ali ni njemu nije krenulo, jer je i on upisao loše rezultate.

Savu vole mediji u Sarajevu

Međutim, za razliku od Slaviše Stojanovića Savo Milošević je rado viđen gost u brojnim BiH medijima. Tako je nedavno bio gost sarajevske TV N1, gde je pričao o kvalitetu fudbala u BiH i samom prvenstvu.

- Liga je jako nezgodna, izjednačena u smislu da nemate lakih utakmica. Mi pogotovo, u ovoj situaciji u FK Željezničar, ali je to nešto što meni predstavlja draž i izazov. Jer, dosadne su lige u kojima dominira određeni broj ekipa ili samo jedna. Sa te strane je to sigurno dobro - rekao je Milošević i dodao:

- U prethodnih par godina su i Borac i Zrinjski igrali grupnu fazu evropskih takmičenja. To sigurno ne bi mogli da igraju u lošoj ligi.

U dva navrata trenirao Partizan - Savo Milošević Foto: Starsport

Emocije ga dovele na Grbavicu

Otkrio je Savo Milošević da je kontakt sa upravom Željezničara bio direktan, bez posrednika.

- Ono što je meni bitno, ja sam ušao sa punim srcem. Nisam nešto baš planirao da radim na ovim našim prostorima u dogledno vreme. Međutim, ova ponuda, upravo iz tih emotivnih razloga, je jedini klub koji bih prihvatio - rekao je Savo Milošević i nastavio:

- Ovo mi je nekako bilo teško da odbijem bez obzira na stanje koje sam brzo proverio, detektovao i video da je jako teško. I da je tim i sam klub u jednom periodu tranzicije i da je situacija jako teška. Ali, ja sam uvek govorio, i nisam to nikada krio, da sam tvroglavi Bosanac i kad god je nešto teško meni je to izazov, ne da sam tražio opravdanja nego sam to shvatao kao izazov i nešto što čovek treba da prevaziđe i tako pobedi.



Savo Milošević trenerskim poslom bavi se od 2011. godine. Posle rada u FSS obreo se u solo vodama, a kao trener vodio je sa promenjivim uspehom Partizan, Olimpiju iz Ljubljane i iranski Nasadži Mazandaran. Bio je i selektor BiH.