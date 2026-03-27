Slušaj vest

FK Crvena zvezda ozbiljan kapital ima u igračkom kadru.

Vasilije Kostov je najvredniji fudbaler Crvene zvezde Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Prvi put u istoriji

Specijalizovani portal Transfermarkt koji se bavi procenom vrednosti igrača i klubova postavio je novi presek po kojem Crvena zvezda vredi tačno 102.000.000 evra. Do pre samo nekoliko nedelja crveno-beli su vredeli nekih dvadesetak miliona evra manje, tačnije 82.250.000 evra.



Očigledno su utakmice u Ligi Evrope, više nego dominacija u srpskoj Superligi, dodatno podigli dragocenost i kvalitet igračkog kadra. Vrednost je najviše skočila najvećem biseru Crvene zvezde Vasiliju Kostovu i to za čitavih osam miliona, pa je on sada procenjen na 18.000.000 evra! Na početku sezone vredeo je 3.500.000 evra.

1/27 Vidi galeriju Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Veliki skok mladih igrača

Veliki skok kod igrača iz Ljutice Bogdana 1A doživeli su i Adem Avdić, čija je cena porasla sa 2.500.000 evra na 4.000.000, Daglas Ovusu, koji je sa 700.000 skočio na 2.500.000 evra, i Aleksa Damjanović, koji je i dalje na raspolaganju crveno-belima, iako je već prodat Leverkuzenu. On sada vredi 5.000.000 evra, koliko su ga i platili Nemci.

Za po 500.000 evra cena je porasla i Luki Zariću (1,5) i Vladimiru Lučiću (2), koji bi do kraja sezone mogao da vrati svoju najveću vrednost od 2.500.000 evra. Defanzivac Stefan Gudelj u svojoj prvoj polusezoni u dresu tima Crvene zvezde vredi 500.000 evra, a talentovani golman Savo Radanović 400.000 evra.

Nemanja Radonjić na klupi Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pad za Handela i Radonjića



Samo dvojica fudbalera Crvene zvezde doživela su pad kada je vrednost u pitanju. To su Tomas Handel i Nemanja Radonjić. Portugalac sada vredi 7.000.000 evra, što je 500.000 manje nego prethodnih meseci, dok je iskusni krilni fudbaler procenjen na 2.000.000 evra, što je za pola miliona evra manje nego ranije.



Strahinja Eraković procenjen je na 7.500.000 evra, Timi Maks Elšnik na 7.000.000 evra, a po pet Jung Vu Seol i Nair Tiknizjan. Bruno Duarte ima vrednost od 4.500.000 evra, a zatim slede Rade Krunić (4), Mirko Ivanić (3,5), Marko Arnautović (2,5), Džej Enem (2,5), Mateus (2,5), Miloš Veljković (2,5), Rodrigao (2,5), Omri Glazer...

Dinamo, Partizan i Hajduk mu gledaju u leđa - Zvezdan Terzić generalni direktor FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Hrvati zaostaju 40 miliona evra



Što se tiče regiona, Crvena zvezda je ubedljivo najvredniji klub sa 102 miliona evra. Dinamo iz Zagreba drži primat u Hrvatskoj, ali je daleko iza crveno-belih, jer njegov tim vredi 58.200.000 evra, što je više od 40 miliona zaostatka u odnosu na šampiona Srbije. Partizan je procenjen na 45.800.000 evra, Hajduk na 38.500.000, Rijeka 31.530.000, Vojvodina 18.850.000, Maribor 12.600.000...

Iz Crvene zvezde poručuju:

"Ova istorijska brojka rezultat je devetogodišnjeg igranja u evropskim takmičenjima, devet uzastopnih titula, pet vezanih duplih kruna i vrhunskog rada svih ljudi u klubu koji su Zvezdu učinili ubedljivo najjačom u regionu i postavili je rame uz rame sa velikim evropskim timovima.

Vrednost Zvezdinog tima će tek da raste jer još uvek nije na pravi način urađena evaluacija mladih Zvezdinih igrača koji će tek dobiti pravu minutažu u narednim utakmicama."