Francuska je u prijateljskoj utakmici odigranoj u Foksborou (SAD, Masačusets) pobedila Brazil rezultatom 2:1, a Kilijan Mbape je, sa kapitenskom trakom na ruci doneo prednost svom timu.

Fudbaler Real Madrida je "bocnuo" golmana Edersona, a na društvenim mrežama mogu da se nađu snimci pogotka iz više uglova i ne zna se koji je bolji.