Fudbaleri Srbije gostuju Španiji u prijateljskoj utakmici na stadionu "Keramika" u Viljarealu.
HENDIKEP
SRBIJA ŽESTOKO OSLABLJENA PROTIV PRVAKA EVROPE: Paunović ostao bez jednog od najpouzdanijih igrača!
Slušaj vest
Nažalost Srbija će biti oslabljena na ovom meču.
Nemanja Maksimović
Vidi galeriju
Nemanja Maksimović neće moći da se stavi na raspolaganje selektoru Veljku Paunoviću za meč protiv Španije zbog manjih problema sa povredom.
Selektor Paunović je odlučio da ne rizikuje, tako da će Maksimović propustiti duel sa Špancima.
Maksimović tako neće biti u prilici da zaigra u Španiji, gde je dugo godina nosio dres ekipe Hetafea.
Za utakmicu sa Španijom, selektor Srbije imaće 26 fudbalera, koji su odradili poslednji trening pred ovaj duel sa aktuelnim prvakom Evrope.
Utakmica Srbije i Španije na programu je od 21 čas.
Reaguj
Komentariši