Nažalost Srbija će biti oslabljena na ovom meču.

Nemanja Maksimović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©/Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©

 Nemanja Maksimović neće moći da se stavi na raspolaganje selektoru Veljku Paunoviću za meč protiv Španije zbog manjih problema sa povredom.

Selektor Paunović je odlučio da ne rizikuje, tako da će Maksimović propustiti duel sa Špancima.

Maksimović tako neće biti u prilici da zaigra u Španiji, gde je dugo godina nosio dres ekipe Hetafea.

Za utakmicu sa Španijom, selektor Srbije imaće 26 fudbalera, koji su odradili poslednji trening pred ovaj duel sa aktuelnim prvakom Evrope.

Utakmica Srbije i Španije na programu je od 21 čas.

