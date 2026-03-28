Španski reprezentativac Rodri, vezni fudbaler Mančester sitija, na meti je slavnog Reala, preneli su brojni mediji.

Osvajač Zlatne lopte za 2024. godinu mogao bi tako da bude prva zvezda predstojećeg letnjeg prelaznog roka.

Vinisijus u dresu Real Madrida

 Ni sam fudbaler nema ništa protiv da postane stanovnik stadiona "Santjago Bernabeu".

Međutim, njegov prelazak je već pokrenuo dramu u slavnom klubu. Možda i prva zvezda tima, Brazilac Vinisijus Junior, preti da će napustiti tim ako Rodri dođe.

O čemu je reč?

Dodela Zlatne lopte za 2024. godinu izazvala je veliku kontroverzu. U najužem krugu ostali su Rodri i Vinisijus. Iako su u Madridu već pripremili šampanjac, nagradu je dobio Rodri.

Rezultat je izazvao burne reakcije u madridskom taboru, delegacija kluba se nije pojavila na dodeli, a Vinisijus nije čestitao Rodriju.

Očigledno je da Vinisijus nije zaboravio poniženje, pa je spreman i na radikalan potez ukoliko Rodri dođe u Madrid.

