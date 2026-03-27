ŠPANIJA - SRBIJA: Počinje era Veljka Paunovića - Orlovi sa prvakom Evrope otvaraju novo poglavlje
Fudbaleri Španije i Srbije igraju prijateljski meč na stadionu "Keramika" u Viljarealu.
Ovo je sastav Španije
Unai Simon - Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri, Fermin - Jamal, Baena, Ojarzabal
Orlovi sa Španijom otvaraju novo poglavlje
Fudbaleri Srbije večeras od 21.00 čas igraju prijateljski meč protiv prvaka Evrope Španije u Viljarealu.
Utakmica je veoma važna za Srbiju sa psihološkog aspekta posle debakla u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali i zbog činjenice da je selektor Veljko Paunović vratio u reprezentaciju braću Milinković-Savić, golmana Vanju i vezistu Sergeja.
Crvena furija ulazi u ključnu fazu priprema pred Svetsko prvenstvo, a susret sa Srbijom, kao i naredni duel protiv Egipta u Barseloni, nisu samo prijateljski mečevi, već deo procesa selektovanja konačnog sastava Španije za Mundijal 2026.
Španija će na Mundijalu igrati u grupi H zajedno sa selekcijama Urugvaja, Zelenortskih Ostrva i Saudijskom Arabijom. Srbija, nažalost, neće učestvovati.